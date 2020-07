పాట్నా : గ‌త కొద్ది రోజుల నుంచి బీహార్ ను వ‌ర్షాలు, వ‌ర‌ద‌లు ముంచెత్తుతున్నాయి. దీంతో ఆ రాష్ర్టంలోని న‌దులు, సాగునీటి ప్రాజెక్టుల‌కు జ‌ల‌క‌ళ వ‌చ్చింది. అయితే గోపాల్ గంజ్ జిల్లాలోని గండ‌‌క్ న‌దిపై నిర్మించిన స‌త్తార్ ఘాట్ బ్రిడ్జి వ‌ర‌ద ఉధృతి ఎక్కువ అవ‌డంతో కుప్ప‌కూలిపోయింది. కొత్త‌గా నిర్మించిన ఈ బ్రిడ్జిని గ‌త నెల‌లో సీఎం నితీష్ కుమార్ ప్రారంభించారు.



ఈ వంతెనను రూ. 264 కోట్ల వ్య‌యంతో నిర్మించారు. బ్రిడ్జిని ప్రారంభించిన 29 రోజుల‌కే కుప్ప‌కూలిపోవ‌డంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. కోట్ల రూపాయాలు ఖ‌ర్చు పెట్టి నాణ్య‌త లేకుండా బ్రిడ్జి నిర్మించ‌డంపై ప్ర‌భుత్వాన్ని జ‌నాలు నిల‌దీస్తున్నారు. ఈ బ్రిడ్జి కూలిపోవ‌డంతో.. చంపార‌న్, స‌రన్ తో పాటు మ‌రిన్ని జిల్లాల‌కు సంబంధాలు తెగిపోయాయి. స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

#WATCH: Portion of Sattarghat Bridge on Gandak River that was inaugurated by CM Nitish Kumar last month in Gopalganj collapsed yesterday, after water flow increased in the river due to heavy rainfall. #Bihar pic.twitter.com/cndClJHIAa