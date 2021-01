భోపాల్‌: కేంద్ర వ‌్య‌వ‌సాయ చ‌ట్టాల‌కు వ్య‌తిరేకంగా రైతులు చేస్తున్న ఆందోళ‌న‌కు మ‌ద్ద‌తుగా మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లో కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ ర్యాలీ నిర్వహించింది. భోపాల్‌లోని జ‌వ‌హ‌ర్ చౌక్ నుంచి రాజ్‌భ‌వ‌న్ వైపు ర్యాలీగా వెళ్తున్న కాంగ్రెస్ శ్రేణుల‌ను పోలీసులు అడ్డుకోవ‌డంతో ప‌రిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఆందోళ‌న‌కారుల‌కు పోలీసుల‌కు మ‌ధ్య తోపులాట జ‌రిగింది. ప‌రిస్థితి చేయిదాటుతున్నద‌ని భావించిన పోలీసులు వాట‌ర్ క్యాన‌న్‌ల‌ను (జ‌ల‌ఫిరంగుల‌ను) ప్ర‌యోగించి ఆందోళ‌న‌కారుల‌ను చెద‌ర‌గొట్టారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను కింది వీడియోలో చూడ‌వ‌చ్చు.

#WATCH Madhya Pradesh: Police use water cannons to disperse Congress workers who were taking out a march from Jawahar Chowk to Raj Bhavan in Bhopal, in the support of farmers. pic.twitter.com/7Jz6s5tdpv