డెహ్రాడూన్‌: కేంద్రం‌, వివిధ రాష్ట్రాల‌ ప్ర‌భుత్వాలు ఎన్ని క‌ట్టుదిట్ట‌మైన‌ చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటున్నా దేశంలో న‌కిలీ నోట్ల ముఠాల ఆగ‌డాలు కొన‌సాగుతూనే ఉన్నాయి. నిత్యం ఎక్క‌డో ఒక‌చోట నిందితులు దొంగ నోట్ల‌ను చెలామ‌ణి చేస్తూ ప‌ట్టుబడుతూనే ఉన్నారు. తాజాగా ఉత్త‌రాఖండ్ రాష్ట్రం ఉధమ్‌సింగ్ న‌గ‌ర్ జిల్లాలో భారీగా దొంగ‌నోట్లు ప‌ట్టుబ‌డ్డాయి. ఉత్త‌రాఖండ్ పోలీసులు నిందితుల నుంచి భారీ సంఖ్య‌లో ఫేక్ ఇండియ‌న్ క‌రెన్సీ నోట్ల (FICN)ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తం ఐదుగురు నిందితులు న‌కిలీ నోట్లను చెలామ‌ణి చేస్తుండ‌గా వ‌ల‌ప‌న్ని ప‌ట్టుకున్నారు. వారి నుంచి పెద్ద మొత్తంలో న‌కిలీ క‌రెన్సీని సీజ్ చేసి, వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.



Uttarakhand: Police seize a huge cache of Fake Indian Currency Notes (FICN) today in the Udham Singh Nagar district. Five people have been arrested in connection with the case. pic.twitter.com/V5QWCjTKCP