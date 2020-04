ముంబయి : కరోనా వైరస్‌ నియంత్రణకు స్వీయ నియంత్రణతో పాటు సామాజిక దూరం పాటించాలని ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కోడై కూస్తున్నాయి. కరోనాను తరిమికొట్టేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని ప్రభుత్వాలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాయి. అత్యవసరమైన పనులు ఉంటేనే ఇండ్ల నుంచి బయటకు రావాలని పోలీసులు నోరు పోయేలా చెబుతున్నా.. ప్రజలు మాత్రం పెడచెవిన పెడుతున్నారు. లాక్‌డౌన్‌ నిబంధనలను ప్రజలు ఉల్లంఘిస్తున్నారు.



మహారాష్ట్రలోని థానేలో కొంతమంది వ్యక్తులు మంగళవారం ఉదయం మార్నింగ్‌ వాకింగ్‌కు బయటకు వచ్చారు. మార్నింగ్‌ వాకర్స్‌కు మహిళా పోలీసులు హారతి పట్టారు. ఇండ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని ఎంత చెప్పినా వినకపోవడంతో.. తమదైన శైలిలో ప్రజలకు పోలీసులు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. మహారాష్ర్టలో కరోనా కేసులు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు మహారాష్ర్టలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 4,666కు చేరింది. 232 మంది కరోనా బారిన పడి చనిపోయారు. ప్రభుత్వానికి, పోలీసులకు సహకరించి కరోనాను తరిమికొడుదాం.

#WATCH: Police perform 'aarti' of people who were out on the streets for morning walk amid #Coronaviruslockdown in Thane, today. #Maharashtra pic.twitter.com/aqHk6SFZom