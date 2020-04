క‌ర్ణాట‌క‌: క‌రోనా ను నియంత్రించేందుకు అన్ని రాష్ట్రాల‌తోపాటు క‌ర్ణాట‌కలో ‌ లాక్ డౌన్ కొనసాగుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. క‌రోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతున్న నేప‌థ్యం లో క‌ల‌బురిగిలో ఇప్ప‌టికే పోలీసులు 144 సెక్ష‌న్‌ను విధించారు. అయితే లాక్ డౌన్, 144 సెక్ష‌న్ కొన‌సాగుతున్నా ప‌ట్టించుకోకుండా కొంత‌మంది రోడ్ల‌పైకి వ‌చ్చారు. దీంతో పోలీసులు వాహ‌న‌దారుల‌పై లాఠీ ఝ‌ళిపించారు. మ‌రోవైపు క‌ల‌బురిగి జిల్లాలో 144 సెక్ష‌న్ ను పోలీసులు మే 7 వ‌ర‌కు పొడిగించారు.

#WATCH Karnataka: Police resorts to lathi charge on people who were found violating the #COVID19 lockdown in Kalaburagi. Section 144 of CrPc has been extended till 7th May 2020 in the district, today. pic.twitter.com/M07PrWXhNm