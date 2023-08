August 16, 2023 / 03:57 PM IST

న్యూఢిల్లీ: తెలంగాణ ప‌థ‌కాల‌ను కేంద్రం మ‌రోసారి కాపీ కొట్టింది. ఇప్ప‌టికే మిష‌న్ భ‌గీర‌థ‌, రైతుబంధు వంటి ప‌థ‌కాల‌ను కాపీ కొట్టిన కేంద్రం.. ఈసారి కుల‌వృత్తుల స్కీమ్‌ను హైజాక్ చేసింది. పీఎం విశ్వ‌క‌ర్మ స్కీమ్(PM Vishwakarma Scheme) కింద ఆ వృత్తిలో ఉన్న వారికి ల‌క్ష రూపాయ‌ల రుణం ఇవ్వ‌నున్న‌ది. అత్య‌ధికంగా 5 శాతం వ‌డ్డీతో ఆ రుణాన్ని ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణ‌వ్ తెలిపారు. కేంద్ర క్యాబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణ‌యాల‌ను ఇవాళ వెల్ల‌డించారు. చాలా స‌ర‌ళ ప‌ద్ధ‌తిలో సంప్ర‌దాయ నైపుణ్యం క‌లిగిన వారికి రుణాలు ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు మంత్రి చెప్పారు.

The PM in Union Cabinet meeting today approved ‘PM Vishwakarma’ scheme to support people with traditional skills. Under this scheme, loans up to Rs 1 lakh will be provided on liberal terms: Union Minister Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/CcDkV5slX1

