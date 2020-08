తిరువ‌నంత‌పురం : కేర‌ళ ఎయిరిండియా విమాన ప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న‌పై ప్ర‌ధాన‌మంత్రి న‌రేంద్ర‌మోదీ ఆరా తీశారు. ఆ రాష్ర్ట ముఖ్య‌మంత్రి పిన‌ర‌యి విజ‌య‌న్‌తో ప్ర‌ధాని మాట్లాడారు. ప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న గురించి సీఎం పిన‌ర‌యి ప్ర‌ధానికి వివ‌రించారు. కోజికోడ్‌, మ‌ల‌ప్పురం జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్లు, ఇత‌ర ఉన్న‌తాధికారులు, ఐజీ అశోక్ యాద‌వ్ విమానాశ్ర‌యానికి చేరుకున్నార‌ని స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌ల‌ను ప‌ర్య‌వేక్షిస్తున్న‌ట్లు తెలిపారు. విమాన ప్ర‌మాదం బాధ‌కు గురిచేసింద‌ని ప్ర‌ధాని అన్నారు. క్ష‌త‌గాత్రులు త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని ఆయ‌న ఆకాంక్షించారు. అధికారులు సంఘ‌ట‌నా స్థ‌లంలోనే ఉన్న‌ట్లు బాధితుల‌కు కావాల్సిన అన్ని సౌక‌ర్యాలు, ఏర్పాట్లు చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌ధాని పేర్కొన్నారు.



కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా స్పందిస్తూ.. కోజికోడ్‌లో జ‌రిగిన‌ ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ విమాన ప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న విచార‌క‌ర‌మ‌న్నారు. ప్రమాదం గురించి తెలిసి బాధ‌కు గురైన‌ట్లు తెలిపారు. ఎన్‌డిఆర్‌ఎఫ్ బృందాలు సంఘ‌ట‌నా స్థ‌లానికి చేరుకుని త‌క్ష‌ణ‌మే స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టాల్సిందిగా ఆదేశించారు.



Distressed to learn about the tragic accident of Air India Express aircraft in Kozhikode, Kerala.



Have instructed NDRF to reach the site at the earliest and assist with the rescue operations.