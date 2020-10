అహ్మ‌దాబాద్‌: రెండు రోజుల ప‌ర్య‌ట‌న నిమిత్తం గుజ‌రాత్‌కు చేరుకున్న ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర‌మోదీ అక్క‌డ ప‌లు కార్య‌క్ర‌మాల్లో పాల్గొంటున్నారు. ప్ర‌స్తుతం గుజ‌రాత్ ముఖ్య‌మంత్రి విజ‌య్ రూపానీ, గ‌వర్న‌ర్ ఆచార్య దేవ‌వ్ర‌త్‌తో క‌లిసి న‌ర్మ‌దా జిల్లాలోని కెవాడియాలో ప‌ర్య‌టిస్తున్నారు. అక్క‌డ ఏక్తా మాల్‌ను, చిల్డ్ర‌న్ న్యూట్రిష‌న్ పార్కును ప్రారంభించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా గుజ‌రాత్ గ‌వ‌ర్న‌ర్, ముఖ్య‌మంత్రితో క‌లిసి న్యూట్రీ ట్రెయిన్‌లో చిల్డ్ర‌న్ న్యూట్రిష‌న్ పార్కులో ప్ర‌యాణించారు. అంత‌కుముందు ప్ర‌ధాని మోదీ కెవాడియాలోనే ఆరోగ్య వ‌న్ పార్కును కూడా ప్రారంభించారు.



#WATCH | Gujarat: PM Narendra Modi rides in 'Nutri Train' at Children Nutrition Park in Kevadia.



CM Vijay Rupani and Governor Acharya Devvrat also present. pic.twitter.com/rXVWZuneUz