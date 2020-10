అహ్మ‌దాబాద్ : గుజ‌రాత్ మాజీ ముఖ్య‌మంత్రి కేశూభాయ్ ప‌టేల్‌ చిత్ర‌ప‌టానికి పూల‌మాల వేసి ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ నివాళుల‌ర్పించారు. గాంధీన‌గ‌ర్‌లో ప‌టేల్ కుటుంబ స‌భ్యుల‌ను ప్ర‌ధాని ప‌రామ‌ర్శించి, ప్ర‌గాఢ సానుభూతి తెలిపారు.



గుజ‌రాత్ మాజీ ఎంపీ, ప్ర‌ముఖ మ్యుజిషియ‌న్ మ‌హేశ్ క‌నోడియా ఇటీవ‌ల మృతి చెందిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆయ‌న కుటుంబ స‌భ్యుల‌కు కూడా మోదీ ప్ర‌గాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

గుజ‌రాత్ మాజీ సీఎం కేశూభాయ్ ప‌టేల్(92) నిన్న మృతి చెందిన విష‌యం తెలిసిందే. నిన్న తెల్ల‌వారుజామున ప‌టేల్ శ్వాస తీసుకోవ‌డంలో ఇబ్బంది ప‌డ‌టంతో చికిత్స నిమిత్తం ఆస్ప్ర‌తికి త‌ర‌లించారు. అయితే కేశూభాయ్ మృతిచెందిన‌ట్లు హాస్పిట‌ల్ డాక్ట‌ర్లు ద్రువీక‌రించారు. సెప్టెంబ‌ర్‌లో ఆయ‌న అటెండెంట్‌కు క‌రోనా సోక‌డంతో.. కేశూభాయ్ కూడా వైర‌స్ ప‌రీక్ష చేయించుకున్నారు. 1995లో, ఆ త‌ర్వాత 1998 నుంచి 2001 వ‌ర‌కు గుజ‌రాత్ సీఎంగా కేశూభాయ్ చేశారు. ఆయ‌న అసెంబ్లీకి ఆరుసార్లు ఎన్నిక‌య్యారు. 2012లో బీజేపీని వీడిన ఆయ‌న.. స్వంతంగా గుజ‌రాత్ ప‌రివ‌ర్త‌న్ పార్టీని స్థాపించారు. 2012 అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో ఆ పార్టీ ఘోర ప‌రాభావాన్ని చ‌విచూసింది. అయితే మ‌ళ్లీ 2014లో ఆ పార్టీ బీజేపీలో చేరింది. జునాఘ‌డ్ జిల్లాలోని విసావాద‌ర్ పట్ట‌ణంలో కేశూభాయ్ 1928లో జ‌న్మించారు. 1945లో ఆయ‌న ఆర్ఎస్ఎస్‌లో చేరారు. జ‌న్ సంఘ్‌లో కార్య‌క‌ర్త ద్వారా రాజ‌కీయ కెరీర్‌ను ప్రారంభించారు.



