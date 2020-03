కరోనాపై ఆందోళన వద్దు : ప్రధాని మోదీ

న్యూఢిల్లీ : కరోనా వైరస్‌పై ఎవరూ ఆందోళన చెందొద్దని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. కరోనా నియంత్రణకు వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, రాష్ర్టాలు కలిసికట్టుగా సమన్వయంతో పని చేయాలన్నారు మోదీ. కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తిపై అధికారులతో సమీక్షించానని ట్విట్టర్‌లో ప్రధాని పేర్కొన్నారు. ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చే వ్యక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు స్క్రీనింగ్‌ పరీక్షలు నిర్వహించి.. సరైన వైద్యాన్ని అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. ఎవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదని మోదీ స్పష్టం చేశారు.



మార్చి 8న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం రోజున తన ట్విట్టర్ అకౌంట్ ను మహిళలకే అంకితమిస్తున్నట్లు మోదీ చెప్పారు. ప్రేరణాత్మకంగా నిలిచిన మహిళల కథనాలను ఆ రోజున ట్వీట్ చేయనున్నారు. లక్షలాది మంది మహిళలకు ఈ కథనాలు ప్రేరణగా నిలుస్తాయని మోదీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మీకు అలాంటి మహిళల కథనాలు తెలిస్తే తమకు షేర్ చేయాలని ప్రధాని సూచించారు.



Had an extensive review regarding preparedness on the COVID-19 Novel Coronavirus. Different ministries & states are working together, from screening people arriving in India to providing prompt medical attention.

This Women's Day, I will give away my social media accounts to women whose life & work inspire us. This will help them ignite motivation in millions.



