న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర మాజీ మంత్రి, ఎన్సీపీ అధ్యక్షుడు శరద్‌ పవార్‌, ప్రముఖ నటుడు, తమిళ సూపర్‌స్టార్‌ రజనీ కాంత్‌కు ప్రధాని మోదీ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇరువురు ఆయురారోగ్యాలతో కలకాలం జీవించాలని ఆకాంక్షించారు. ఈమేరకు ప్రధాని ట్వీట్‌ చేశారు.

నేషనలిస్ట్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ (ఎన్సీపీ) అధినేత, మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి శరద్‌ పవార్‌ ఇవాళ 80వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ‘శరద్‌ పవార్‌ గారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు. భగవంతుడు మీకు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని ప్రధాని ట్వీట్‌ చేశారు. మరాఠా యోధుడు శరద్‌ పవార్‌ 1940, డిసెంబర్‌ 12న మహారాష్ట్రలోని పుణెలో జన్మించారు.

70వ పడిలోకి ప్రవేశించిన తమిళ సూపర్‌ స్టార్‌ రజనీకాంత్‌కు ప్రధాని మోదీ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రియమైన రజనీ కాంత్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీరు కలకాలం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి’ అని ట్వీట్‌ చేశారు. రజనీకాంత్‌ గత ఆగస్టులో 45 ఏండ్ల తన సినీ జీవితాన్ని పూర్తిచేసుకున్నారు. తాను ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో ప్రవేశిస్తున్నానని డిసెంబర్‌ 4న ప్రకటించారు. తమిళనాడులో కొత్త రాజకీయ పార్టీని ఈనెల చివర్లో ప్రకటిస్తామని తెలిపారు.

"Best wishes to Sharad Pawar ji on his birthday. May Almighty bless with good health and a long life," Prime Minister Narendra Modi tweets.



(File photos) pic.twitter.com/12APpHSaQH