న్యూఢిల్లీ : ప‌్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ ఇవాళ ఉద‌యం 10:30 గంట‌ల‌కు రాజ్య‌స‌భ‌లో మాట్లాడనున్నారు. రాష్ర్ట‌ప‌తి ప్ర‌సంగానికి ధ‌న్య‌వాద తీర్మానంపై చ‌ర్చ సంద‌ర్భంగా మోదీ స‌మాధానం ఇవ్వ‌నున్నారు. ఈ మేర‌కు ప్ర‌ధాన‌మంత్రి కార్యాల‌యం వెల్ల‌డించింది. రాజ్య‌స‌భ‌లో ప్ర‌శ్నోత్త‌రాలు ముగిసిన వెంట‌నే ప్ర‌ధాని మాట్లాడ‌నున్నారు. రాష్ర్ట‌ప‌తి ప్ర‌సంగానికి ధ‌న్య‌వాద తీర్మానంపై చ‌ర్చ సంద‌ర్భంగా ఆయా పార్టీల స‌భ్యులు స‌భ‌లో మాట్లాడిన విష‌యం విదిత‌మే. ఈ సంద‌ర్భంగా కొత్త సాగు చ‌ట్టాల‌ను వెన‌క్కి తీసుకోవాల‌ని వారు డిమాండ్ చేశారు.



At around 10:30 AM today in the Rajya Sabha, PM

Narendra Modi will reply to the Motion of Thanks on the President’s address: Prime Minister's Office (PMO)



(File photo) pic.twitter.com/8szTq858fb