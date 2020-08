30 న మన్ కి బాత్.. సలహాలు కోరిన మోదీ

న్యూఢిల్లీ : ప్రతి నెల మాదిరిగానే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ.. ఈ నెల 30 న దేశ ప్రజలతో మాట్లాడబోతున్నారు. ఇది ప్రధాని యొక్క రేడియో కార్యక్రమం 68 వ ఎడిషన్ అవుతుంది. ఈ సంచికలో చర్చ కోసం, ఆలోచనలు, సలహాలను పంచుకోవాలని ప్రధాని దేశ ప్రజలను కోరారు.



ప్రధాని స్వయంగా ట్వీట్ చేసి దేశవాసుల నుంచి తమ అభిప్రాయాలను కోరుతున్నారు. ఈ నెల 30న జరగనున్న 'మన్ కి బాత్' సందర్భంగా ఏ విషయంపై చర్చిస్తే బాగుంటుందని మీరు భావిస్తున్నారు. 1800-11-7800 డయల్ చేయడం ద్వారా మీ సందేశాన్ని రికార్డ్ చేయవచ్చు. లేదా నమో యాప్ లేదా మై గవ్ లో కూడా సందేశాలు పంపవచ్చు. ఇందు కోసం ఫోన్ లైన్లు ఆగస్టు 10 నుంచి తెరిచి ఉంచారు.

కార్గిల్ విజయ్ దివాస్ 21 వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన 67 వ ఎడిషన్‌లో ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ.. పాకిస్థాన్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని దుర్మార్గుల స్వభావం కారణం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికీ శత్రుత్వం కలిగించడమేనని అన్నారు. ఇదే సమయంలో కరోనా నుంచి మనం చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఫేస్ మాస్క్ దరించడం, భౌతిక దూరంలో ఉండటం, తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, ఎక్కడైనా ఉమ్మివేయకుండా చూడటం, శుభ్రతను పూర్తిగా చూసుకోవడం వంటివి పాటించడం వల్ల మనం కరోనా నుంచి బయటపడొచ్చని సూచించారు. మనకు సేవలందిస్తున్న వైద్యులు, నర్సులు, ఇతర ఆరోగ్యకార్యకర్తలను నిత్యం గుర్తుంచుకోవాలని కోరుతున్నాను అని చెప్పారు.

What do you think should be discussed during this month’s #MannKiBaat, which will take place on the 30th?



Record your message by dialing 1800-11-7800.



You can also write on the NaMo App or MyGov.



Looking forward to your ideas and inputs. https://t.co/wRagYSoaq0