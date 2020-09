నాకు కావాల్సిందే ఇదే : ప్రధాని మోదీ

న్యూఢిల్లీ : తన జన్మదినం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రజలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. కరోనా మహమ్మారికి దూరంగా ఉండేందుకు మాస్క్‌లు ధరించడం కొనసాగించాలని, సామాజిక దూరం నిబంధనలను పాటించాలని కోరారు. చాలా మంది తనకు పుట్టిన రోజు ఎలాంటి కానుక కావాలని అడిగారని గురువారం అర్ధరాత్రి ట్వీట్‌ చేశారు. ‘చాలామంది నా పుట్టిన రోజున నేను ఏమి కోరుకుంటాను. ఇప్పుడు నేను కోరుకునేది మాస్క్‌లు సరిగ్గా ధరించండి.. సామాజిక దూరాన్ని అనుసరించండి’ అని ట్వీట్‌ చేశారు. ‘దో గజ్‌కీ దూరి’ గుర్తు పెట్టుకోండి. రద్దీ ప్రదేశాలను పరిహరించండి. మీ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోండి’ అని, మన గ్రహాన్ని ఆరోగ్యంగా తయారు చేద్దాం’ అంటూ పిలుపునిచ్చారు. గురువారం 70వ పడిలోకి అడుగుపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ‘భారతదేశం, ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి ప్రజలు తమ హృదయపూర్వకమైన ఆకాంక్షలను పంచుకున్నారు. నన్ను పలకరించిన ప్రతి వ్యక్తికి నేను కృతజ్ఞుడిని. ఈ అభినందనలు నా తోటి పౌరుల జీవితాలను మెరుగుపరచడానికి, సేవ చేసేందుకు నాకు శక్తినిస్తాయి’ అని మరో ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

Since many have asked, what is it that I want for my birthday, here is what I seek right now:



Keep wearing a mask and wear it properly.



Follow social distancing. Remember ‘Do Gaj Ki Doori.’



Avoid crowded spaces.



Improve your immunity.



Let us make our planet healthy.