న్యూఢిల్లీ : ‌దేశంలో విల‌య‌తాండ‌వం సృష్టిస్తోన్న క‌రోనా వైర‌స్‌ను క‌లిసిక‌ట్టుగా త‌రిమేద్దామ‌ని ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు. క‌రోనా నివార‌ణ‌కు ప్ర‌జ‌ల్లో భాగ‌స్వామ్యాన్ని ప్రోత్స‌హించేందుకు కేంద్రం జ‌న్ ఆందోళ‌న్ కార్య‌క్ర‌మాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ సంద‌ర్భంగా మోదీ ట్వీట్ చేశారు. ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ ఈ విష‌యాల‌ను గుర్తుంచుకోవాల‌ని ప్ర‌ధాని విజ్ఞ‌ప్తి చేశారు. ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ మాస్కు ధ‌రించి.. భౌతిక దూరాన్ని పాటించాల‌న్నారు. నిత్యం చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాల‌ని సూచించారు. ఇద్ద‌రి మ‌ధ్య‌ రెండు గ‌జాల దూరం ఉండేలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ నియ‌మాలు పాటించి క‌రోనాపై విజ‌యం సాధిద్దామ‌ని మోదీ పిలుపునిచ్చారు.



Let us #Unite2FightCorona!



Let us always remember:



Wear a mask.



Wash hands.



Follow social distancing.



Practice ‘Do Gaj Ki Doori.’



Together, we will succeed.



Together, we will win against COVID-19. pic.twitter.com/x5bymQpqjx