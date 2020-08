న్యూఢిల్లీ : అహ్మ‌దాబాద్‌లోని శ్రేయ్ హాస్పిట‌ల్‌లో చోటు చేసుకున్న ప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న‌పై ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ తీవ్ర దిగ్ర్భాంతి వ్య‌క్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాల‌కు మోదీ ప్ర‌గాఢ సానుభూతి తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాల‌కు రూ. 2 ల‌క్ష‌ల చొప్పున, గాయ‌ప‌డ్డ వారికి రూ. 50 వేల చొప్పున ఎక్స్ గ్రేషియా ప్ర‌క‌టించారు మోదీ. క్ష‌తగాత్రులు త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని మోదీ ప్రార్థించారు.



శ్రేయ్ ఆస్ప‌త్రిలో జ‌రిగిన అగ్నిప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న‌పై గుజ‌రాత్ సీఎం విజ‌య్ రూపానీ స్పందించారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌పై పూర్తి స్థాయి విచార‌ణ జ‌రిపి మూడు రోజుల్లో నివేదిక ఇవ్వాల‌ని హోంశాఖ‌ను ఆదేశించారు. హోంశాఖ అడిష‌న‌ల్ చీఫ్ సెక్ర‌ట‌రీ సంగీత సింగ్ ఆధ్వ‌ర్యంలో క‌మిటీని ఏర్పాటు చేశారు.

అగ్నిప్ర‌మాదానికి 8 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డ మ‌రో 35 మందిని ఇత‌ర ద‌వాఖాన‌ల‌కు త‌ర‌లించారు. అహ్మ‌దాబాద్‌లోని న‌వరంగ్‌పురాలో ఉన్న శ్రేయ్ ద‌వాఖాన‌లో ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఐసీయూ)లో ఒక్క‌సారిగా మంట‌లు అంటుకున్నాయి. అవి ఇత‌ర బ్లాకుల‌కు వ్యాపించాయి.



అహ్మ‌దాబాద్‌లో క‌రోనా కేసులు పెరుగుతుండ‌టంతో శ్రేయ్ హాస్పిట‌ల్‌ను క‌రోనా ద‌వాఖాన‌గా మార్చారు. కాగా, అగ్నిప్ర‌మాదానికి సంబంధించి పూర్తి వివ‌రాలు ఇంకా తెలియ‌లేదు. కేసు న‌మోదు చేసిన పోలీసులు ద‌ర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

