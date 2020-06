చైనా దురాక్రమణపై మోదీ మౌనం: రాహుల్‌ గాంధీ

హైదరాబాద్‌: లడాఖ్‌లో చైనా దురాక్రమణ చేస్తున్నట్లు రాహుల్‌ గాంధీ ఆరోపించారు. లడాఖ్‌లో కొంత భూభాగాన్ని చైనీయులు ఆక్రమించినట్లు తాజా ట్వీట్‌లో రాహుల్‌ పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ విషయంలో ప్రధాని మోదీ మౌనం పాటించడాన్ని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఒకవైపు చైనా ఆక్రమిస్తుంటే, ప్రధాని మోదీ మాత్రం మౌనంగా ఉన్నారని, దీనిపై ఎటువంటి స్పందన ఇవ్వడం లేదని రాహుల్‌ ఇవాళ ట్వీట్‌ చేశారు. ఇటీవల లడాఖ్‌లో రెండు దేశాల సైనికుల మధ్య ఘర్షణాత్మక వాతావరణం చోటుచేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో రెండు దేశాల సైనికాధికారులు ఈనెల 6వ తేదీన చర్చలు కూడా నిర్వహించారు.



ఆక్రమించిన ప్రాంతాల నుంచి చైనా తన టెంట్లు, దళాలు, వాహనాలను ఉపసంహరించినట్లు భారత్‌ వెల్లడించింది. గత రెండు రోజుల నుంచి రాహుల్‌ గాంధీ.. చైనా అంశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని పథకం ప్రకారం టార్గెట్‌ చేస్తున్నారు. తొలుత ఓ ఉర్దూ కవితతో ప్రభుత్వానికి తన ట్వీట్‌లో రిప్లై ఇచ్చారు. లడాఖ్‌లో కొంత భూభాగాన్ని చైనా ఆక్రమించిందా అని రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ను కూడా రాహుల్‌ ప్రశ్నించారు.



The Chinese have walked in and taken our territory in Ladakh.



Meanwhile



The PM is absolutely silent and has vanished from the scene.https://t.co/Cv06T6aMvU