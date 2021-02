చెన్నై: ప‌్ర‌ధాని న‌రేంద్ర‌మోదీ అర్జున్‌ ఎంబీటీ (మెయిన్ బ్యాటిల్ ట్యాంక్‌) ఎంకే-1ఎయుద్ధ‌ట్యాంకుల‌ను భార‌త ఆర్మీకి అప్ప‌గించారు. డీఆర్‌డీవో చీఫ్ స‌తీశ్‌రెడ్డి అర్జున్ యుద్ధ‌ట్యాంకు న‌మూనాను ప్ర‌ధానికి అందించ‌గా.. ప్ర‌ధాని త‌న చేతుల మీదుగా దాన్ని ఆర్మీ చీఫ్ ఎంఎం న‌ర‌వ‌ణెకు అంద‌జేశారు. అవ‌డిలోని హెవీ వెహికిల్ ఫ్యాక్టరీలో పూర్తి స్వ‌దేశీ ప‌రిజ్ఞానంతో డీఆర్‌డీవో ఈ అర్జున్ ఎంకే-1ఎ యుద్ధ‌ట్యాంకుల‌ను అభివృద్ధి చేస్తున్న‌ది.

ఇటీవ‌ల జ‌రిగిన ఉన్న‌త‌స్థాయి స‌మావేశంలో భార‌త ర‌క్ష‌ణ‌శాఖ మొత్తం 118 అర్జున్ ఎంకే-1ఎ యుద్ధ ట్యాంకుల‌ను ఆర్మీలో ప్ర‌వేశ‌పెట్ట‌నున్న‌ట్లు తెలిపింది. వాటి త‌యారీ కోసం మొత్తం రూ.8,400 కోట్లు ఖ‌ర్చు చేయ‌నున్న‌ట్లు వెల్ల‌డించింది. కాగా, ఉదయం 10.35 గంట‌ల‌కు ప్రత్యేక విమానంలో త‌మిళ‌నాడులోని చెన్నైకి చేరుకున్న ప్రధాని.. అక్క‌డి నుంచి రోడ్డు మార్గానా జ‌వ‌హ‌ర్‌లాల్ నెహ్రూ స్టేడియానికి వెళ్లారు. అక్క‌డ త‌మిళ‌నాడు ముఖ్య‌మంత్రి ప‌ళ‌నిస్వామి, ఉప‌ముఖ్య‌మంత్రి ఓ ప‌న్నీర్‌సెల్వం ముఖ్య‌మంత్రికి ఘ‌న స్వాగ‌తం ప‌లికారు.

అనంత‌రం ప్ర‌ధాని మోదీ ఆర్జున్ యుద్ధట్యాంకును ఆర్మీకి హ్యాండోవ‌ర్ చేశారు. ఆ త‌ర్వాత త‌మిళ‌నాడులో పూర్త‌యిన ప‌లు ప్రాజెక్టుల‌ను ప్రారంభించారు. కొత్త‌వాటికి శంకుస్థాప‌న చేశారు. ప్రధాని రాక నేప‌థ్యంలో చెన్నైలో పోలీసులు, అధికారులు ట్రాఫిక్ ఆంక్ష‌లు విధించారు. భారీ వాహనాలు, సరకురవాణా వాహనాల‌కు నగరం లోప‌లికి అనుమతి నిరాక‌రించారు.

భ‌ద్ర‌తా బ‌ల‌గాలు మ‌న‌కెంతో గ‌ర్వ‌కార‌ణం: ప‌్ర‌ధాని

చెన్నై: భార‌త‌దేశ‌పు భ‌ద్ర‌తా బ‌ల‌గాలు మ‌న‌కెంతో గ‌ర్వ‌కార‌ణ‌మ‌ని ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర‌మోదీ చెప్పారు. వివిధ ఆప‌త్కాలాల్లో వారు ప్ర‌ద‌ర్శించిన ధైర్య సాహ‌సాలు త‌ర‌తరాల‌కు స్ఫూర్తినిస్తాయ‌ని పేర్కొన్నారు. చెన్నైలోని జ‌వ‌హ‌ర్‌లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో అర్జున్ ఎంకే-1ఎ యుద్ధ‌ట్యాంకును ఆర్మీకి హ్యాండోవ‌ర్ చేసిన అనంత‌రం మాట్లాడిన ప్ర‌ధాని.. ఫిబ్ర‌వ‌రి 14వ తేదీని ఏ భారతీయుడు మ‌రిచిపోడ‌న్నారు. స‌రిగ్గా రెండేండ్ల క్రితం ఇదే రోజున పుల్వామాలో భ‌ద్ర‌తా బ‌ల‌గాలే ల‌క్ష్యంగా ఉగ్ర‌వాదులు దాడిచేసి 40 మంది జ‌వాన్ల‌ను పొట్ట‌న పెట్టుకున్నార‌ని ప్ర‌ధాని గుర్తుచేశారు.



దేశంలోని రెండు డిఫెన్స్ కారిడార్‌ల‌లో ఒక‌టి త‌మిళ‌నాడులో ఉన్న‌ద‌ని, ఇది ఇప్ప‌టికే రూ.8,100 కోట్ల పెట్టుబ‌డి ఒప్పందం పొందిన‌ద‌ని ప్ర‌ధాని చెప్పారు. ఈ రోజు అర్జున్ యుద్ధ ట్యాంకును త‌న చేతుల మీదుగా ఆర్మీ హ్యాండోవ‌ర్ చేయ‌డం గ‌ర్వంగా ఉన్న‌ద‌ని ప్ర‌ధాని తెలిపారు. అనంత‌రం త‌మిళ‌నాడు రైతుల‌పై ప్ర‌ధాని ప్ర‌శంస‌లు కురిపించారు. త‌మిళనాడు రైతులు రికార్డు స్థాయిలో పంట‌లను ఉత్ప‌త్తి చేస్తున్నార‌ని కొనియాడారు. చెన్నై న‌గ‌రం నాలెడ్జ్‌కు, క్రియేటివిటీకి సింబ‌ల్ అని పేర్కొన్నారు. ‌

