ఢిల్లీ : ప‌్ర‌ధాన‌మంత్రి న‌రేంద్ర మోదీ త‌న రోజువారీ ఉద‌య‌పు దిన‌చ‌ర్య‌లోని కొంత‌భాగాన్ని వీడియో రూపంలో ఇన్‌స్టాగ్రాం‌లో పోస్టు చేశారు. ప‌లు నెమ‌ళ్లు ప్ర‌ధానికి మ‌చ్చిక అయ్యాయి. ప్ర‌ధాని నివాస ప్రాంగ‌ణంలో ఏ బెరుకు, భ‌యం లేకుండా నెమ‌ళ్లు స్వేచ్ఛ‌గా సంచ‌రిస్తున్నాయి. మోదీ ప్ర‌తీరోజు వాటికి ఆహారాన్ని స్వ‌యంగా అందిస్తున్నారు. ఉద‌య‌పు దిన‌చ‌ర్య వ్యాయామాల్లో సైతం నెమ‌ళ్లు ప్ర‌ధానికి తోడుగా ఉంటున్నాయి. పురివిప్పిన నెమ‌ళ్ల సుంద‌ర దృశ్యాలు మ‌న‌స్సుకు ఎంతో హాయిని చేకూర్చుతున్నాయి. ప‌ల్లె వాతావ‌ర‌ణాన్ని ప్ర‌తిబింభించేలా నివాస ప్రాంగ‌ణంలో ప్ర‌ధాని ప‌లు ప‌క్షుల‌కు గూడు ఏర్పాట్లు చేశారు.



PM Narendra Modi shared a video on his Instagram page, an assortment of shots where he is feeding peacocks at his residence during his morning routine of exercises. The peacocks are often a regular companion during the PM’s routine of exercises.



