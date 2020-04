హైద‌రాబాద్‌: క‌రోనా వైర‌స్ నేప‌థ్యంలో దేశ‌మంతా లాక్‌డౌన్ విధించారు. ఆర్థిక వ్య‌వ‌స్థ స్తంభించిపోయింది. ఈ త‌రుణంలో పేద వారిని ఆదుకునేందుకు కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం పీఎం కేర్స్ ఫండ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. అయితే సీపీఎం పార్టీ ఆ నిధిపై విమ‌ర్శ‌లు చేసింది. పుల్వామా దాడి జ‌రిగిన త‌ర్వాత కూడా ఇలాంటి ఫండ్‌నే ఏర్పాటు చేశార‌ని, కానీ దాంట్లో పార‌ద‌ర్శ‌క‌త లేద‌ని సీపీఎం పేర్కొన్న‌ది. కోవిడ్‌19 కోసం ప్ర‌త్యేక నిధి అవ‌స‌రం లేద‌ని ఆ పార్టీ పోలిట్ బ్యూరో ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది. 1948 నుంచి పీఎం నేష‌న‌ల్ రిలీఫ్ ఫండ్ వాడుక‌లో ఉన్న‌ద‌ని, దాంట్లో ఇప్ప‌టికీ 3800 కోట్లు ఖ‌ర్చు చేయ‌కుండా ఉన్నాయ‌ని ఆ పార్టీ వెల్ల‌డించింది.

Finally, when a PM National Relief Fund already exists, what is the need for a new fund? There is no clarity about the new fund, which raises questions about this collection. We can't forget that this govt brought opaque electoral bonds and collected 1000s of crores anonymously. https://t.co/l4hl9uDNbD