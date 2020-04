న్యూఢిల్లీ: కోవిడ్-19 బాధితుల‌ను ర‌క్షించేందుకు ప్లాస్మా దానం చేసేందుకు ముందుకు రావాల‌ని ఢిల్లీకి చెందిన అనూజ్ శ‌ర్మ ప్ర‌జ‌లకు విజ్ఞప్తి చేశారు. క‌రోనా నుంచి కోలుకున్న అనూజ్ శ‌ర్మ కోవిడ్‌-19 రోగుల కోసం త‌న ప్లాస్మా దానం చేశారు.

అనూజ్ శ‌ర్మ వీడియో ద్వారా మాట్లాడుతూ..ప్లాస్మా దానం 45 నిమిషాల్లో పూర్త‌యింది. ప్లాస్మా దానం చేయ‌డం వ‌ల్ల ఓ వ్య‌క్తి ప్రాణాన్ని కాపాడ‌వ‌చ్చంటే..ప్ర‌తీ ఒక్క‌రూ ముందుకొచ్చి ప్లాస్మా దానం చేయాల‌ని అనూజ్ శ‌ర్మ కోరారు. కరోనా వైర‌స్ కుల‌మతాల‌కు అతీతంగా ఎవరికైనా సోకవచ్చు.ప్లాస్మా దానం చేస్తున్నప్పుడు ఎవరూ మతం గురించి ఆలోచించకూడ‌ద‌ని ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ కోరిన విష‌యం తెలిసిందే.

#WATCH Anuj Sharma, recovered COVID19 patient from Delhi, has donated plasma for COVID19 patients. He says, "Within 45 minutes plasma donation was done. If someone's life can be saved by plasma donation then we must do it". pic.twitter.com/6Cv5A5vbYV