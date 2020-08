మ‌నుషుల‌కు మాన‌వ‌త్వం లేద‌ని కొన్ని విష‌యాలతో తెలిసిపోయింది. కానీ ఈ పందులు అలా కాదు. మాకు మ‌నుషుల‌తో ప‌నిలేదు, మాకు మాత్రం మ‌న‌సు ఉంద‌ని నిరూపించుకున్నాయి. అల‌ల‌తో ఒడ్డుకు చేరిన చేప ఊపిరితో గిల‌గిలా కొట్టుకుంటున్న‌ది. ఆ చేప‌ను చూసిన కొన్ని పందులు క‌డుపు నింపుకుందాం అని అనుకోకుండా సాయం చేద్దామ‌ను‌కున్నాయి. చేతుల‌తో సాయం చేయ‌లేక‌పోయినా అన్ని పందులు క‌లిసి మూతితో చేప‌ను నెట్టి నీటిలోకి చేర్చాయి.

మ‌రి ఆ చేప బ‌తికిందా లేదా అన్న‌ది సెకండ‌రీ. ప్రాణాలు కాపాడుదాం అన్న ఆలోచ‌న వ‌చ్చినందుకు పందుల‌కు స‌లాం కొట్టాల్సిందే. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ సుశాంత నందా ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. 11 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోను 'మంచి మ‌న‌సుతో చేసిన ఆ ప‌ని వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం ఎంతో గొప్ప‌ది' అనే శీర్షిక‌ను జోడించారు. ఈ పందులు చేసిన మంచి ప‌నికి నెటిజ‌న్లు ఫిదా అవుతున్నారు. ఇది మ‌నుషుల‌లో స్ఫూర్తినిస్తుందంటున్నారు.

The smallest act of kindness

Is worth more than the greatest intention???? pic.twitter.com/eQijHBxkUM