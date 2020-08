సోష‌ల్‌మీడియాలో జంతువుల హ‌డావుడి ఎక్కువ‌గా ఉంటుంది. ప్ర‌తిరోజు వీటి వీడియోల‌తో నెటిజ‌న్లు ఆనంద‌ప‌డుతుటారు. ఈ రోజు వారి మెద‌డుకు ప‌దును పెట్ట‌డానికి ఫోటో రూపంలో ప‌జిల్‌ను పంచుకున్నాడు ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ ప‌ర్వీన్ క‌స్వాన్. ఇది ఆన్‌లైన్‌లోకి వ‌చ్చిన కాసేప‌టికే వైర‌ల్‌గా మారింది.

తల్లి సింహం, పిల్ల సింహానికి ఏదో చెబుతున్న‌ట్లుగా బిడ్డ భుజంపై చేయి వేసిన ఫోటో. ఇందులో త‌ల్లి త‌న బిడ్డ‌కు ఏం చెబుతున్న‌ది అనే ప్ర‌శ్న‌ను పోస్ట్ చేశాడు. 'వీరిద్ద‌రు ఏమి మాట్లాడుతున్నారో ఊహించండి. 10వ తేదీన వ‌ర‌ల్డ్‌ల‌య‌న్‌డే 2020 జ‌రుపుకోండి' అనే శీర్షిక‌ను జోడించాడు. 'ప్రియ‌మైన కొడుకు. మ‌న‌కున్న‌ది ఒకే జీవితం. దానిని గొప్ప‌గా మ‌లుచుకోవాలి' అని ఒక నెటిజ‌న్ కామెంట్ పెట్టారు.

Guess what they must be talking about. On 10th celebrate #worldlionday2020 @dcfsasangir pic.twitter.com/4ptN2ha7bq