బిర్యాని అంటే ప‌డి చ‌చ్చిపోతారు. నాన్‌వెజ్ ప్రియుల‌కు బిర్యానీ పేరు చెప్ప‌గానే నోరూరుతుంది. ఇంట్లో ఎంత బాగా త‌యారు చేసినా బయ‌ట రెస్టారెంట్ టేస్ట్ రాదు. పాపం లాక్‌డౌన్‌లో బిర్యాని ప్రియుల బాధ వ‌ర్ణ‌ణాతీతం. రెస్టారెంట్లు మూత‌బ‌డ‌టంతో ఇంటి ఫుడ్‌కే అల‌వాటుప‌డ్డారు. లాక్‌డౌన్ తీసేయ‌డంతో రెస్టారెంట్ల‌కు వెళ్ల‌డానికి కొంచెం సంకోచిస్తున్నారు. కానీ, ఈ క్యూని చూస్తే అస‌లు క‌రోనా అన్న మాటే గుర్తుకు రాదు. క‌రోనాకు ముందు ప్ర‌జ‌లు ఎలా అయితే ఓపిగ్గా క్యూలో నిల్చునేవాళ్లో అలానే నిల్చున్నారు. అది కూడా బిర్యానీ కోసం. అస‌లు ఈ 'క్యూ'ని ఒక‌సారి చూస్తే నోరెళ్ల‌బెడ‌తారు.

వీడియో స్టార్ట్ అయిన‌ప్ప‌టి నుంచి చివ‌రి వ‌ర‌కు అంటే 90 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే వీడియోలో క్యూ పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ వీడియోను కావేరి అనే యూజ‌ర్ ట్విటర్‌లో షేర్ చేశారు. 'బెంగ‌ళూరులోని హోస్కోట్ వ‌ద్ద బిర్యాని కోసం క్యూ. ఇది ఏం బిర్యానీ? ఇదేమైనా ఉచితమా?' అనే క్యాప్ష‌న్‌ను జోడించారు. క్యూలో ఫేస్‌మాస్క్‌లు ధ‌రించారు కానీ సామాజిక దూరం మాత్రం పాటించ‌లేదు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సంచ‌ల‌నంగా మారింది. 'ఈ బిర్యానీ ఉచితం కాదు, బాగా ప్ర‌జాదార‌ణ పొందింది' అని ఒక వినియోగ‌దారుడు కామెంట్ చేశారు.

Queue for biryani at Hoskote, Bangalore. Send by @ijasonjoseph

Tell me what biryani this is and is it free? pic.twitter.com/XnUOZJJd2c