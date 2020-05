న్యూఢిల్లీ: గ్రీన్ జోన్ల‌లో స‌డ‌లింపులివ్వ‌డంతో మందుబాబు మ‌ద్యం షాపుల వ‌ద్దకు చేరుకుంటున్నారు. రెండో రోజూ వేకువ జామున మద్యం ప్రియులు ఢిల్లీలోని ల‌‌క్ష్మిన‌గ‌ర్ ప్రాంతంలోని ఓ షాపు వ‌ద్ద బారులు తీరారు.

జ‌నాలు సామాజిక దూరం పాటిస్తూ లైన్ లో నిల‌బ‌డి మద్యం కొనేందుకు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఢిల్లీ ప్ర‌భుత్వం స్పెష‌ల్ క‌రోనా ఫీ పేరుతో మ‌ద్యం ఎంఆర్ పీ ‌ధ‌ర‌పై 70 శాతం ప‌న్నును విధించింది. మ‌రోవైపు కంటైన్ మెంట్ జోన్ల‌లో ఢిల్లీ ప్ర‌భుత్వం లాక్ డౌన్ నిబంధ‌న‌లు క‌ఠినంగా అమ‌లు చేస్తోంది.

#WATCH People line up outside a liquor shop in Delhi's Laxmi Nagar. Delhi Government has imposed a "Special Corona Fee" of 70% tax on Maximum Retail Price of the liquor. pic.twitter.com/rRnk1cuPCr