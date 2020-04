హైదరాబాద్‌: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపు మేరకు కరోనా వైరస్‌పై జరుగుతున్న పోరాటానికి సంఘీభావం తెలుపుతూ ఆదివారం రాత్రి 9 గంటల నుంచి 9 నిమిషాల పాటు దేశ ప్రజలంతా దీపాలు వెలిగించారు. దేశ ప్రజలంతా తమ ఇంట్లోని విద్యుత్‌ దీపాలను 9 నిమిషాల పాటు ఆపి..9 నిమిషాల పాటు కొవ్వొత్తులు లేదా ప్రమిదలు వెలిగించారు. ఇళ్ల ముంగిట, బాల్కనీల్లో దీపాలు వెలిగించి సంఘీభావం ప్రకటించారు.



Tamil Nadu: Residents of a society in Chennai Central have turned off lights of their houses, following the call by PM Modi to switch off all lights of houses today at 9 PM for 9 minutes&just light a candle, 'diya' or mobile's flashlight, to mark the fight against #Coronavirus. pic.twitter.com/c1O7oU0ewf