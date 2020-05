చిత్తూరు: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇవాళ్టి నుంచి మద్యం దుకాణాలను తెరవడంతో పక్కనే ఉన్న తమిళనాడు రాష్ట్రం నుంచి మందుబాబులు పోటెత్తారు. మద్యం కొనుక్కునేందుకు మద్యం ప్రియుల బారులు తీరారు. ఈ క్రమంలో కొన్నిచోట్ల తోపులాటలు చోటుచేసుకొన్నాయి. సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలు సమీపంలోని వైన్‌ షాపుల దగ్గర భారీగా తరలిరావడంతో కిలోమీటర్ల మేర క్యూలో నిలబడి మద్యాన్ని కొనుగోలు చేశారు. 40 రోజుల తర్వాత వైన్‌ షాపులు తెరవడంతో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఏపీలో మద్యం ధరలను ప్రభుత్వం 25శాతం పెంచిన విషయం తెలిసిందే. రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటే షాపులను కొంతసేపు మూసివేస్తున్నారు.

In #AndhraPradesh, where all liquor shops were allowed to open except in containment zones and malls, @ysjagan government decided to hike prices by 25 per cent; But that was no deterrent for those queuing up to buy... some amazing top angle shots from Guntur @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/GkLdXmlbwi