కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌ రూటు సపరేటు. కరోనా నేపథ్యంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో న్యూఇయర్‌ సెలబ్రేషన్స్‌, ప్రజలు గుమిగూడటంపై ఆంక్షలు విధించారు. కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలో 144 సెక్షన్‌ విధించారు. అయితే పశ్చిమ బెంగాల్‌లో మాత్రం న్యూఇయర్‌ వేడుకలపై ఎలాంటి ఆంక్షలు విధించలేదు. దీంతో దుర్గాపూర్‌లో ఆరుబయట ఏర్పాటు చేసిన కొత్త ఏడాది వేడుకల్లో స్థానిక ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. మ్యూజిక్‌కు అనుగుణంగా డ్యాన్సులు చేస్తూ సందడి చేశారు.



#WATCH | People celebrate on the eve of the New Year in Durgapur, West Bengal. pic.twitter.com/yO6k3X5dsj