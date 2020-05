కోల్‌కతా: అంఫాన్‌ తుఫాన్‌ ప్రభావంతో అతలాకుతలమైన పశ్చిమబెంగాల్‌లో ప్రజల ఆందోళనలు పెరుగుతున్నాయి. తుఫాన్‌వల్ల తీవ్రంగా ప్రభావితమైన వివిధ జిల్లాల ప్రజలు రోడ్ల మీదకు వచ్చి నిరసనలకు దిగుతున్నారు. ప్రభుత్వం తమను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నదని విమర్శిస్తున్నారు. తమకు సరైన వసతి, సౌకర్యాలు కల్పించడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.



ఈ క్రమంలోనే కోల్‌కతాలోని బాఘజతిన్‌ ఏరియాలోని ప్రజలు కూడా సోమవారం ఆందోళనకు దిగారు. గత ఐదు రోజులుగా తమకు విద్యుత్‌ సౌకర్యం లేదని, తాగడానికి సరిపడా మంచి నీళ్లు రావడం లేదని వారు విమర్శించారు. ఐదు రోజులుగా అడుగుతున్నా ప్రభుత్వం తమ గోడును పట్టించుకోక పోడంతో రోడ్లను దిగ్బంధించామని చెప్పారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే విద్యుత్‌, తాగునీటి సౌకర్యం కల్పించకపోతే ఆందోళనను ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.



West Bengal: Locals of Baghajatin area of Kolkata have blocked the road demanding restoration of electricity & water supply. A local says,"we don't have electricity & water since last 5 days.We are helpless so we have blocked the road.We haven't received any help." #CycloneAmphan pic.twitter.com/xgtDpXq1VP