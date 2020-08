ప‌సిపిల్ల‌లు ఏవైనా ముద్దుగానే ఉంటాయి. అవి జంతువులు అయినా, మ‌నుషులైనా. జంతువుల‌కు ఊహ వ‌చ్చేంత‌వ‌ర‌కు త‌ల్లి వెన్నంటే ఉండి న‌డిపిస్తుంది. ఆ త‌ర్వాత వాటిని స్వేచ్ఛ‌గా వ‌దిలేస్తుంది. అలా నాలుగు చిన్న పెంగ్విన్లు మొద‌టిసారి ఈత కొట్ట‌డానికి వెళ్లిన‌ప్పుడు సంకోచిస్తున్నాయి. నీరు, నేల‌ను బాగా గ‌మ‌నించిన త‌ర్వాత‌నే పూల్‌లోకి దిగాయి పెంగ్విన్లు.

మొద‌ట మూడు పెంగ్విన్లు ఈ కొట్ట‌గా త‌ర్వాత బేబీ పెంగ్విన్ అయిష్టంగానే పూల్‌లోకి దిగింది. ఈ వీడియోను అమెరికాలోని షెడ్ అక్వేరియం ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేసింది. ఇప్పుడిది సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో నెటిజ‌న్లు బాగా ఆక‌ట్టుకున్న‌ది. వారి ఆలోచ‌న‌ల‌ను పంచుకోవ‌డానికి కామెంట్ల బాక్సులోకి వెళ్తున్నారు.

The penguin chicks have started swimming! ???? The four young penguins were recently introduced to water and are ready to make a splash—a major milestone! Once they are fully comfortable swimming, they'll join the rest of the penguin colony. pic.twitter.com/XjHj1DgFf0