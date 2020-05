నెమలి రివ్వున పైకి ఎగిరే దృశ్యం చూశారా?

హైదరాబాద్: నెమలికి రెక్కలుంటాయి. కానీ ఎగరడం అనేది తక్కువ. ఎగిరితే మాత్రం ఆ సొగసే వేరు. నెమలి రెక్కలు అల్లారుస్తూ రోడ్డు మీద నుంచి చైట్టుపైకి ఎగిరే వీడియో ఒకటి ట్విట్టర్‌లో అధిక జనాదరణ పొందింది. అయితే ఇది కరోనా లాక్‌డౌన్ కారణంగా జనారణ్యంలోకి వచ్చిన నెమలి కాదు. రాజస్థాన్‌లోని రణతంబోర్ నేషనల్ పార్కులో వైల్డ్‌లైఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్ హర్ష నరసింహమూర్తి తీసిన వీడియో అది. 'గత ఏడాది రణతంబోర్‌లో నేను తీసిన వీడియో స్లోమోషన్ ఎఫెక్ట్ ఇది' అంటూ హర్ష ఆన్‌లైన్‌లో దానిని షేర్ చేశారు. ఆ వీడియో రెండు నెమళ్లు రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటాయి. అందులో ఒకటి రెక్కలు టపాటపా కొట్టుకుంటూ ఒక్కసారిగా పైకి లేస్తుంది. దాని అందమైన పింఛం అటూఇటూ ఊగుతుంటుంది. ఈ బరువైన పింఛం కారణంగానే నెమలి తక్కువ దూరాలు మాత్రమే ఎగరగలుగుతుంది.

This is how a peacock flies????



The tail feathers might grow upto six feet and is more than 60% of body length. pic.twitter.com/nYo1BDGRpZ — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 3, 2020