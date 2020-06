ఉత్తరాఖండ్‌ : డెహ్రాడూన్‌లోని ఇండియన్‌ మిలటరీ అకాడమీ(ఐఎంఏ)లో నేడు ఆర్మీ అధికారుల పాసింగ్‌ఔట్‌ పరేడ్‌ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఇండియన్‌ ఆర్మీ జనరల్‌ చీఫ్‌ మనోజ్‌ ముకుంద్‌ నారావనె ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. శిక్షణ పూర్తిచేసుకున్న మొత్తం 423 మంది అధికారులు పాసింగ్‌ఔట్‌ పరేడ్‌లో పాల్గొన్నారు. వీరిలో 90 మంది భారత్‌ మిత్ర దేశాలకు చెందినవారు ఉన్నారు. కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో మొదటిసారి పాసింగ్‌ ఔట్‌ పరేడ్‌కు క్యాడెట్ల తల్లిదండ్రులను, బందువులను ఆహ్వానించ లేదు. పాసింగ్‌ఔట్‌ పరేడ్‌ కార్యక్రమాన్ని ఇండియన్‌ ఆర్మీ యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌ లైవ్‌లో వీక్షించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు.



#WATCH : Army chief General MM Naravane reviews the Passing Out Parade of 423 officers at Indian Military Academy (IMA) in Dehradun, Uttarakhand. pic.twitter.com/H7b4Vjmud4

#WATCH — Uttarakhand: 333 officers to join the Indian Army today after the passing out parade at the Indian Military Academy (IMA) in Dehradun. 423 officers take part in the parade including 90 Gentleman Cadets from nine friendly foreign countries. pic.twitter.com/RzkT8P2yXx