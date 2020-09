ప‌చ్చ‌ని చిలుక‌లు భ‌లే ముద్దుగా ఉంటాయి. అవి అరుస్తుంటే అలానే వినాల‌నిపిస్తుంది. వాటిని చేతుల మీద కూర్చోబెట్టుకొని ఆడుకోవాల‌నుకోని వారే ఉండ‌రు. చిలుక‌లంటే అంద‌రికీ అంత ఇష్టం. మ‌రి ఆ చిలుక మీకు న‌చ్చిన‌ట్లుగా చేతిమీద వాలి, మీరు పెట్టిన ఆహారం తింటే ఎలా ఫీల‌వుతారు? ఊహించుకోవ‌డానికే చాలా ఆనందంగా ఉంది క‌దా. ఈ విధంగా ఓ చిలుక ఒక మ‌హిళ చేతి మీద కూర్చొని ఆపిల్ తింటున్న వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతుంది.

28 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోను ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ సుశాంత నందా ట్విటర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో పార్కులో చిత్రీక‌రించిన‌ట్లు క‌నిపిస్తుంది. "మీరు ఏదైనా ఉండగల ప్రపంచంలో, దయగా ఉండటానికి ఎంచుకోండిష‌ అనే శీర్షిక‌ను సుశాంత నందా జోడించారు. ఈ వీడియో చాలా బాగుందంటే నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

In a world where you can be anything,

Choose to be kind ???? pic.twitter.com/pN3nyR7iiC