చ‌మోలి: ఉత్త‌రాఖండ్‌లోని చ‌మోలి జిల్లాలో ఆదివారం ఉద‌యం నందాదేవి గ్లేసియ‌ర్ విరిగి ప‌డ‌టంతో ధౌలిగంగా న‌దిలో వ‌చ్చిన ఆక‌స్మిక వ‌ర‌ద బీభ‌త్సం సృష్టించింది. ఈ వ‌ర‌దలో 100 మందికిపైగా మృతి చెందిన‌ట్లు భావిస్తున్నారు. అక్క‌డి రిషి గంగా ప‌వ‌ర్ ప్రాజెక్ట్‌లో ప‌ని చేస్తున్న సుమారు 150 మంది కార్మికులు ఈ వ‌ర‌ద‌లో కొట్టుకుపోయారు. వీళ్ల‌లో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ 10 మంది మృత‌దేహాల‌ను వెలికి తీయ‌గ‌లిగారు. వంద‌ల మంది ఐటీబీపీ, ఎన్డీఆర్ఆఫ్ సిబ్బంది స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌ల్లో పాల్గొంటున్నారు. మూడు హెలికాప్ట‌ర్ల‌లో ఏరియ‌ల్ స‌ర్వేలు నిర్వ‌హిస్తున్నారు. ఈ వ‌ర‌ద‌లో రెండు డ్యామ్‌లు కొట్టుకుపోయాయి.

