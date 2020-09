న్యూఢిల్లీ : రైతుల ప్ర‌యోజ‌నాలే మా ల‌క్ష్యమ‌ని, వారికి మ‌ద్ద‌తుగా త‌మ పోరాటం కొన‌సాగుతోంద‌ని టీఆర్ఎస్ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ స్ప‌ష్టం చేశారు. సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశాల మేర‌కు రాజ్య‌స‌భ‌లో అనైతికంగా ఆమోదించిన అగ్రి బిల్లుల‌ను నిర‌సిస్తూ.. స‌స్పెండ్ చేయ‌బ‌డిన ఎంపీల‌కు మ‌ద్ద‌తు తెలుపుతున్నామ‌ని ట్వీట్ చేశారు. రైతుల హ‌క్కుల కోసం ఎల్ల‌ప్పుడూ మ‌ద్ద‌తుగా ఉంటామ‌ని సంతోష్ కుమార్ స్ప‌ష్టం చేశారు.



వ్య‌వ‌సాయ బిల్లుల‌ను వ్య‌తిరేకిస్తూ రాజ్య‌స‌భ‌లో ఆందోళ‌న చేప‌ట్టిన విప‌క్ష ఎంపీల‌పై చైర్మ‌న్ వెంక‌య్య‌నాయుడు చ‌ర్య తీసుకున్నారు. డెరిక్ ఓబ్రెయిన్‌తో పాటు 8 మంది స‌భ్యుల‌పై రాజ్య‌స‌భ స‌స్పెన్ష‌న్ విధించింది. ఈ సెష‌న్ మొత్తం వారిపై వేటు వేస్తున్న‌ట్లు తెలిపారు. డెరిక్ ఓబ్రెయిన్‌, సంజ‌య్ సింగ్‌, రాజీవ్ స‌తావ్‌, కేకే రాజేశ్‌, స‌య్యిద్ న‌జీర్ హుస్సేన్‌, రిపున్ బోరా, డోలా సేన్‌, ఇల‌మారం క‌రీమ్‌లు ఆ జాబితాలో ఉన్నారు.



వ్యవసాయ మార్కెటింగ్‌ రంగంలో సంస్కరణలు ప్రతిపాదిస్తూ కేంద్రప్రభుత్వం తెచ్చిన బిల్లులు రాజ్యసభలో ఆదివారం తీవ్ర గందరగోళం సృష్టించిన విష‌యం తెలిసిందే. దేశంలోని రైతాంగమంతా వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ బిల్లులను ఆమోదింపజేసుకోవాలన్న పట్టుదలతో ప్రభుత్వం ప్రయత్నించటంతో సభలో అసాధారణ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. సమగ్ర చర్చ, ఓటింగ్‌ లేకుండా బిల్లులు పాస్‌ అయినట్టు డిఫ్యూటీ చైర్మన్‌ హరివంశ్‌ నారాయణ్‌సింగ్‌ ప్రకటించటంతో సభలో యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడింది. ప్రతిపక్ష సభ్యులు వెల్‌లోకి దూసుకెళ్లి నినాదాలు చేస్తూ ఆందోళనకు దిగారు. బిల్లు ప్రతులను చించి సభలో వెదజల్లారు. ప్రొసీడింగ్‌ అధికారుల టేబుళ్లపైకి ఎక్కేందుకు కొందరు సభ్యులు ప్రయత్నించటంతో మార్షల్స్‌ అడ్డుకున్నారు. ఇంతటి గందరగోళం మధ్యే ఓటింగ్‌ నిర్వహించకుండానే మూజువాణి ఓటుతో బిల్లులకు సభ ఆమోదం తెలిపింది.



Our fight for the benefit of farmers will continue. As instructed by our Honble CM KCR sir, showing solidarity towards our compatriots who have been suspended protesting the unethical passing of bills in #Rajyasabha. Come what may, will stand for the rights of farmers.#DildarCM pic.twitter.com/sddQeepAFG