ఆ ముగ్గురు జర్నలిస్టులు త్వరగా కోలుకోవాలి : ఢిల్లీ సీఎం

న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీలో 529 మీడియా ప్రతినిధులకు కరోనా వైరస్‌ పరీక్షలు నిర్వహించగా.. ముగ్గరు జర్నలిస్టులకు మాత్రమే కరోనా పాజిటివ్‌ నిర్ధారణ అయినట్లు ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. మెజార్టీ జర్నలిస్టులకు కరోనా నెగిటివ్‌ రావడం సంతోషకరమైన విషయమన్నారు. జర్నలిస్టులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. ఈ సమయంలో జర్నలిస్టుల పాత్ర కీలకమైనది అని కేజ్రీవాల్‌ పేర్కొన్నారు. కరోనా సోకిన ముగ్గురు జర్నలిస్టులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానని ఢిల్లీ సీఎం తెలిపారు.



Am so happy to share only 3 out of 529 media persons tested have been detected positive. My best wishes to all of you. Your work is very important esp during a pandemic. Those who have been detected positive, I am praying for your speedy recovery