బీహార్‌లోని పట్నాకు చెందిన ఓ ముస్లిం జంట ఆన్‌లైన్‌లో పెండ్లి చేసుకున్న వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఒక గదిలో వధువు తరఫు కుటుంబ, స్నేహితులు ఉన్నారు. తెరపై వరుడు అతడి కుటుంబం వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా కనెక్ట్‌ అయ్యారు. ఇరువైపుల మతపెద్దలు వారి నిఖా చేశారు. కరోనా ప్రభావంవల్ల బీహార్‌ ప్రభుత్వం మార్చి 31 వరకు లాక్‌డౌన్‌ ప్రకటించింది. దీంతో ముందే నిర్ణయించుకున్నవారి పెండ్లిని వాయిదావేసుకోకుండా సోమవారం ఇలా వీడియోకాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా నిఖాచేసుకున్నారు. ఈ వీడియోను సోషల్‌ మీడియాలో పెట్టిన కొద్దిగంటల్లోనే 7,400 వీక్షణలను సంపాదించింది.



అయితే ఈ వీడియోను చూసినవారు తమదైన ైస్టెల్లో పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఆధునిక సమస్యలకు ఆధునిక పరిష్కారాలు అవసరం అని ఒకరు పోస్టుపెడితే, కుబూల్‌ హై అని మొదటిది అనగానే సర్వర్‌డౌన్‌ అయితే ఏమైతది అని మరొకరు ఫన్నీగా కామెంట్‌ చేశారు.

