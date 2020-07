అస్సాంలో కొనసాగుతున్న వరద

న్యూ ఢిల్లీ : అస్సాంలో వరద వినాశనం కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రంలో వరదల కారణంగా ఇప్పటివరకు 34 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. ఇదిలా ఉండగా వరదల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రూ.2 లక్షల ఆర్థికసాయాన్ని ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలోని వరద పరిస్థితులపై ప్రధాని మోడీ అస్సాం ముఖ్యమంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్‌తో శుక్రవారం మాట్లాడారు. కేంద్రం నుంచి సాధ్యమైనంత సాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

అస్సాంలో మొత్తం 33 జిల్లాలుండగా 22 జిల్లాల్లో వరదలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. దీనివల్ల 16 లక్షలకు పైగా ప్రజలు రోడ్డున పడ్డారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు మొత్తం 34 మంది చనిపోయారు. వరదలతో రాష్ట్రం అతలాకుతలమైంది. కేంద్రం నుంచి అన్ని రకాలుగా సాయం చేస్తామని ప్రధాని హామీ ఇవ్వడంతో అస్సాం సీఎం సోనోవాల్ ట్విట్టర్‌ వేదికగా మోడీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కొవిడ్‌19 సమాచారంతో పాటు వరదల పరిస్థితి గురించి ప్రధానమంత్రి ఆరా తీసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

అస్సాంలోని 22 జిల్లాల్లో ఎక్కువగా వరద ప్రభావితం చేసి జిల్లాలు.. ధెమాజీ, లఖింపూర్, బిశ్వనాథ్, దర్రాంగ్, నల్బరి, బార్పేట. ఇవి కాకుండా, చిరాంగ్, బొంగాగావ్, కొక్రాజార్, ధుబ్రీ, దక్షిణా సల్మారా, గోవల్పారా, కమ్రూప్, కమ్రప్ (మెట్రో), మోరిగాన్, నాగావ్, గోలఘాట్, జోర్హాట్, శివసాగర్, దిబ్రుగ, టిన్సులాగియా, పశ్చిమ అస్బుండియా జిల్లాలు కూడా వరద బారినపడ్డాయి. రాబోయే నాలుగు రోజుల్లో అస్సాంలో భారీ వర్షాలు పడవచ్చని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.

దీనికి సంబంధించి హోంమంత్రి అమిత్ షా శుక్రవారం ఆ శాఖ అధికారులతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. రుతుపవనాల స్థితి, దేశవ్యాప్తంగా వరదలు సంభవించే నదుల గురించి ఆయన ఆరా తీశారు. పంటలు, ఆస్తి, జీవనోపాధితో పాటు జనం ప్రాణాలను కాపాడటానికి పలు నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు హోం శాఖ అధికారులు తెలియజేశారు. ఈ నిర్ణయం లక్షలాది కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూర్చనుందని వారు పేర్కొన్నారు.

Thank you PM @narendramodi ji for this kind gesture, your concern and support to the people of Assam in these trying times. The way you stand with the people of North East on every occasion makes them feel that you are one amongst them. https://t.co/nIbN0kcPcI