న్యూఢిల్లీ: బే‌ర్‌ గ్రిల్స్‌.. ప్రముఖ డిస్కవరీ చానెల్‌లో ‘మ్యాన్‌ వర్సెస్‌ వైల్డ్‌’ అనే పేరుతో నిర్వహించే ప్రోగ్రామ్‌ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరణ్యాల్లో సాహసకృత్యాలు చేస్తుంటారు. ఆయన అంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులు కోకొల్లలు. 2019లో ప్రధాని నరేంద్రమోదీతో కలిసి ఉత్తరాఖండ్‌లోని జిమ్ కార్బెట్ నేష‌న‌ల్ పార్క్‌లోని అభయార‌ణ్యంలో పర్య‌టించారు. ప్ర‌ధాని మోదీతో దిగిన త‌న ఫేవ‌రెట్ ఫొటో అంటూ బేర్‌గ్రిల్స్ పోస్ట్ చేశారు. ఈ సంద‌ర్భంగా మోదీ‌కి ప్లాస్క్‌లో టీని క‌ప్పులో అందిస్తున్న ఈ ఫొటో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల‌వుతోంది. భ‌ద్ర‌తా సిబ్బంది లేకుండా ఉత్త‌రాఖండ్ అడ‌వుల్లో బేర్‌గ్రిల్స్‌తో క‌లిసి ప‌ర్య‌టించిన ద్రుశ్యాలు అప్ప‌ట్లోనే అంద‌రినీ ఆక‌ర్షించాయి. 12 గంట‌ల క్రితం షేర్ చేసిన ఈ ఫొటోను ఇప్ప‌టికే 12వేల పై చిలుకు రీ ట్వీట్లు చేశారు.

‘నా ఫేవరెట్ ఫొటోల్లో ఇదీ ఒకటి.. డిస్కవరి జంగల్ సాహసయాత్ర తరువాత..నీళ్లలో పూర్తిగా తడిసిన మేమిద్దం టీ తాగుతున్న‌ప్పుడు తీసిన ఫొటో. బ్యాక్ గ్రౌండ్‌లో క‌నిపిస్తున్న చిన్న పడవను గమనించారా...ఇద్దరు వ్యక్తులు కూర్చునేందుకు వీలుగా దాన్ని నేను తయారు చేశా. కానీ.. మోదీ ఎక్కగానే అది నిటిలో మునిగిపోయినంత పని చేసింది. ఇక లాభం లేదని.. నేను పక్కనే ఈదుకుంటూ వెళ్లా.. అయితే.. అంతకుముందే నేను భారత్ భ‌ద్ర‌తా అధికారులకు హామీ ఇచ్చా.. మోదీ అరికాలు కూడా తడవకుండా జాగ్రత్త పడతానని చెప్పా..!' అని తెలిపారు.

‘కానీ నేను అనుకున్నదానికి భిన్నంగా జరిగింది. అయితే.. అన్నింటి మధ్యా సమతుల్యం పాటించేదే ప్రకృతి అని నాటి ఘటనలు నాకు తరచూ గుర్తు చేస్తుంటాయి. మనకుండే బిరుదులు, మనం ధరించే మాస్కులకు ఆవల మనమందరం ఒకటే..! ఇక్కడ మేమిద్దరం.. జస్ట్ టీ తాగుతూ..చలికాచుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. త్వరలో విడుదలకానున్న నా ఆటో బయోగ్రఫీ ‘నెవర్ గీవప్‌’లో ఇటువంటి ఆసక్తికర కథనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి' అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

One of my favourite photos: soaking wet and sharing a cup of tea with Prime Minister Modi after our @Discovery jungle adventure together. This moment reminds me of how the wild is the ultimate leveller. We are all the same behind the titles and masks. #adventureunitesus pic.twitter.com/9EQPAeUOLO