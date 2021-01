న్యూఢిల్లీ: జనవరి 26న ఎర్రకోట వద్ద చారిత్రాత్మక దృశ్యం కళ్లకు కడుతుందని రైతు సంఘం నేతలు తెలిపారు. తమ ప్రణాళిక ప్రకారం ఆ రోజు ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట నుంచి ఇండియా గేట్‌ వరకు ట్రాక్టర్లతో ర్యాలీ నిర్వహిస్తామని భారత కిసాన్‌ యూనియన్‌ ప్రతినిధి రాకేశ్‌ తికాయత్‌ తెలిపారు. అమర్ జవాన్ జ్యోతి వద్ద రైతులంతా కలిసి జెండాను ఎగురవేస్తారని చెప్పారు. ఒక వైపు రైతులు.. మరోవైపు జవాన్లు.. ఇది ఒక చారిత్రాత్మక దృశ్యం అవుతుందని అన్నారు.



#WATCH | "On Jan 26, we'll take out a procession from Red Fort to India Gate. We will hoist the flag where we'll meet at the Amar Jawan Jyoti. It will be a historic scene where on one side we will have 'kisan' and on the other side, 'jawan'," says BKU Spokesperson Rakesh Tikait pic.twitter.com/aF6JGk1UnP