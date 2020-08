ఉన్న‌త స్థాయిలో నిల‌బ‌డాల‌నుకునేవారికి జీవితంలో ఎన్ని సాధించినా తృప్తి ఉండ‌దు. నిత్యం ఏదోక‌టి చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాల‌ని పోరాడుతూనే ఉంటారు. క్యాటీ లెడెస్కీ అనే స్మిమ్మ‌ర్ కూడా అంతే. వ‌య‌సు 23 ఏండ్లు. ఇప్ప‌టికే 5 ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్స్, 15 ప్రపంచ చాంపియన్‌షిప్ గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించింది. ఇవి చాల‌వు అన్న‌ట్లు మ‌రో రికార్డు సాధించాల‌నుకున్న‌ది. అది కూడా స్విమ్మింగ్‌లో. ఇది మామూలు స్విమ్మింగ్ కాదు. త‌ల మీద గ్లాస్ పెట్టుకొని ఈత కొట్టాలి. చాకొలెట్ పాలతో నిండిన గ్లాస్‌ను తలపై పెట్టుకొని... స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో చ‌క‌చ‌కా ఈత కొట్టేసింది.

త‌ల ఏమాత్రం అటూ ఇటూ క‌దిలినా గ్లాస్ కింద‌ప‌డుతుంది. ఒక డ్రాప్ కూడా కింద ప‌డ‌కుండానే ఇటువైపు నుంచి అటువైపుకు ఈదుకుంటూ వెళ్లిపోయింది. అయితే ఇది రికార్డు సాధించాల‌ని చేసింది కాద‌ట‌. ఇదొక చాలెంజ్‌. ఇంత‌కుముందు టిక్‌టాక్‌లో 'గాట్ మిల్క్ చాలెంజ్' కోసం చేసిన సాహ‌సం. ఇది త‌న కెరీర్‌లోనే బెస్ట్ స్విమ్ అంటూ క్యాటీ ట్విట‌ర్లో పోస్ట్ చేసింది. ఇంత క‌ష్ట‌మైన చాలెంజ్‌ను అంత బాగా ప్ర‌జెంట్ చేసిన క్యాటీ వీడియో వైర‌ల్ కాకుండా ఉంటుందా. నెట్టింట ర‌చ్చ‌ర‌చ్చ చేస్తున్న‌ది. ఇంకెందుకు ఆల‌స్యం మీరు కూడా ఒక‌సారి వీడియో చూసేయండి.

Possibly one of the best swims of my career! (~open for debate~)

What can you do without spilling a drop?! Check out the #gotmilkchallenge on TikTok. #gotmilk #ad pic.twitter.com/F05UzvaqCo