భోపాల్‌: మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రం ఇండోర్ ఏరియాలోని కాంపెల్ గ్రామంలో రెండు చిరుత పులుల మ‌ధ్య భీక‌రపోరు జ‌రిగింది. అయితే ఈ పోరాటంలో ఒక చిరుత‌పులి తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డింది. ఆ గాయ‌ప‌డ్డ చిరుత‌పులిని గుర్తించిన అట‌వీ సిబ్బంది దాన్ని బంధించి చికిత్స చేయించాల‌ని నిర్ణ‌యించారు. అందుకోసం ఒక బోను తీసుకొచ్చి అందులోకి చిరుత‌ను పంపేందుకు ప్ర‌య‌త్నించారు. కానీ ముఖంపైన‌ తీవ్ర గాయంతో ఉన్న చిరుత అంత ఈజీగా బోన్‌లోకి వెళ్ల‌లేదు. కానీ, ఎట్ట‌కేల‌కు చిరుత‌ను బోనులో పెట్టిన అట‌వీ సిబ్బంది.. అనంత‌రం దాన్ని చికిత్స కోసం అట‌వీశాఖ ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు.



#WATCH Madhya Pradesh: Officials of the Forest Department capture an injured leopard near Kampel village of Indore. A Forest Ranger says, "Leopard was badly injured due to a fight with another leopard. Our team captured him and took him to a doctor." (09.07.20) pic.twitter.com/JTZUMfvmU7