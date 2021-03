కోల్‌క‌తా: ప‌శ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నిక‌ల్లో భాగంగా బుధ‌వారం నందిగ్రామ్‌లో నామినేష‌న్ దాఖ‌లు చేసిన త‌ర్వాత తిరిగి వెళ్తున్న స‌మ‌యంలో సీఎం మ‌మ‌తా బెన‌ర్జీ గాయ‌ప‌డిన విష‌యం తెలుసు క‌దా. త‌న‌ను ఎవ‌రో కావాల‌నే తోసేశార‌ని, ఇది బీజేపీ కుట్ర అని ఆమె ఆరోపించారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌తో ఆమె ఎడ‌మ కాలు విరిగింది. అయితే ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగిన‌ప్పుడు అక్క‌డే ఉన్న ప్ర‌త్య‌క్ష సాక్షుల క‌థ‌నం మాత్రం మ‌రోలా ఉంది. ప్ర‌ముఖ న్యూస్ ఏజెన్సీ ఏఎన్ఐతో వాళ్లు మాట్లాడుతూ.. మ‌మ‌తను ఎవ‌రూ తోయ‌లేద‌ని, ఆమెను చూడ‌టానికి భారీగా జ‌నం వ‌చ్చార‌ని సౌమెన్ మైతీ అనే విద్యార్థి చెప్పాడు. తాను ఏ రాజ‌కీయ పార్టీకి చెందిన‌వాడిని కాద‌ని కూడా అత‌డు చెప్పాడు.



#WATCH Eyewitness, a student gives an account of incident that happened in Nandigram which CM Banerjee says was an attack on her Eyewitness Suman Maity: "When CM came here,public gathered around her,at the time she got hurt in her neck& leg, not pushed,car was moving slowly" pic.twitter.com/Xoe0Nct87p

మ‌రో ప్ర‌త్య‌క్ష సాక్షి చిత్త‌రంజ‌న్ దాస్ అనే వ్య‌క్తి కూడా ఇదే మాట చెప్ప‌డం గ‌మ‌నార్హం. కారు వెళ్తున్న స‌మ‌యంలో ఆమె సీట్లో కూర్చున్నారు. అయితే డోర్ మాత్రం తెరిచే ఉంది. ఆ త‌ర్వాత ఆ డోర్ పోస్ట‌ర్‌కు త‌గ‌లడంతో అది మూసుకుపోయింది. అంతే త‌ప్ప మ‌మ‌త‌ను ఎవ‌రూ తోయ‌లేదు, ఆమెపై చేయి చేసుకోలేదు అని చిత్త‌రంజ‌న్ దాస్ స్ప‌ష్టం చేశాడు. తాను ఏ రాజ‌కీయ పార్టీకి చెందిన వాడిని కాద‌ని చెప్పాడు.

#WATCH Eyewitness Chitranjan Das who was present at Nandigram's Birulia where WB CM suffered injury says, "I was there, she (CM) was sitting inside her car but the door was open. The door closed after it touched a poster. Nobody pushed or hit...there was no one near the door." pic.twitter.com/2OeVHC0Vmy