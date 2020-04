లాక్ డౌన్ ఎఫెక్ట్‌..బోసిబోయిన తులిప్ గార్డెన్..వీడియో

శ్రీన‌గ‌ర్ : నిత్యం వేలాది మంది సంద‌ర్శ‌కుల రాక‌తో కిట‌కిట‌లాడే శ్రీన‌గ‌ర్ లోని ఇందిరాగాంధీ మెమోరియ‌ల్ తులిప్ గార్డెన్ బోసిబోయింది. లాక్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ తో రోడ్డు, విమాన‌యాన మార్గాలు స్తంభించడం, ప్ర‌జ‌లంతా ఇండ్ల‌కే ప‌రిమితం కావ‌డంతో తులిప్ గార్డెన్ తోపాటు ఇత‌ర చారిత్ర‌క ప్ర‌దేశాలు ప‌ర్యాట‌కులు లేక నిర్మానుష్యంగా మారిపోయాయి. ఆసియాలోనే అతిపెద్దదిగా పేరుగాంచిన తులిప్ గార్డెన్ జాబర్వాన్ పర్వతప్రాంతంలో 30 హెక్టార్లు విస్త‌రించ‌బ‌డి ఉంది.



క‌రోనా వైర‌స్ పై యుద్దం చేసేందుకు కేంద్ర‌ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాల్లో లాక్ డౌన్ అమ‌లు చేస్తున్న నేప‌థ్యంలో..వివిధ రాష్ట్రాల్లోని ప్ర‌దేశాలు, పార్కులు, ఇత‌ర ప్ర‌దేశాలు తాత్కాలికంగా మూసివేసిన విష‌యం తెలిసిందే.

#WATCH Srinagar's Indira Gandhi Memorial Tulip Garden is in full bloom but without any visitors due to the Coronavirus lockdown. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/ok3g4fc6zp