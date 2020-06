ఢిల్లీ : దేశంలో మళ్లీ లాక్‌డౌన్‌ విధించే ప్రస్తక్తి ఉండదని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ అన్నారు. ప్రధాని నరేంద్రమోదీ రెండో రోజు వివిధ రాష్ర్టాల సీఎంలతో వీడియో సమావేశం నిర్వహించారు. అన్‌లాక్‌ 1.0 అనంతర పరిస్థితులపై ప్రధాని సమావేశంలో చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ మాట్లాడుతూ... మళ్లీ లాక్‌డౌన్‌ విధిస్తారనే వదంతులపై స్పష్టత ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రధానిని కోరారు.

దీనిపై స్పందించిన ప్రధాని దేశంలో లాక్‌డౌన్‌ దశ ముగిసి అన్‌లాక్‌ దశ మొదలైందన్నారు. దేశంలో మళ్లీ లాక్‌డౌన్‌ ఉండదన్నారు. ప్రస్తుతం ఆన్‌లాక్‌ 1.0 నడుస్తుందని.. అన్‌లాక్‌ 2.0 ఎలా అమలు చేయాలన్న దానిపై చర్చించుకోవాల్సిందిగా సూచించారు. కోవిడ్‌-19 వ్యాధి నుంచి కోలుకుంటున్న వారి సంఖ్యను హైలైట్‌ చేయడం ద్వారా ప్రజల్లోని భయాందోళనను పారద్రోలాలని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.



సమావేశంలో సీఎం కేసీఆర్‌ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని ప్రస్తుత పరిస్థితిని వివరించారు. తెలంగాణలో కరోనా ప్రస్తుతం అదుపులోనే ఉందన్నారు. మరణాల రేటు కూడా తక్కువగానే నమోదు అవుతుందని తెలిపారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసికట్టుగా సాగిస్తున్న పోరు వల్ల కరోనా విషయంలో విజయం సాధిస్తామనే నమ్మకం తమకు ఉందన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్‌, దాని చుట్టుప్రక్కల జిల్లాల్లో మాత్రమే కరోనా కేసులు నమోదవుతున్నాయన్నారు. వ్యాప్తి నివారణకు గట్టిగా కృషిచేస్తున్నామన్నారు. కొద్ది రోజుల్లోనే వైరస్‌ వ్యాప్తి అదుపులోకి వస్తుందనే విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

ఇప్పుడిప్పుడే మళ్లీ మామూలు జీవితం ప్రారంభం అవుతుందన్నారు. కూలీలు, కార్మికులు, హమాలీలు మళ్లీ పని చేసుకోవడానికి వివిధ రాష్ర్టాలకు వెళ్లడానికి సిద్ధమవుతున్నారన్నారు. వారికి అవకాశం కల్పించాలన్నారు. బిహార్‌ నుంచి వచ్చే హమాలీలను అక్కడి సీఎం నితీష్‌ కుమార్‌ వారిస్తున్నట్లు వచ్చిన వార్తలపై సీఎం కేసీఆర్‌ సరదాగా స్పందించారు. మీ కూలీలను బాగా చూసుకుంటాం. మా సీఎస్‌ కూడా మీ బిహార్‌ వారే. దయచేసి పంపండని చమత్కరించారు.

