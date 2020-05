హైద‌రాబాద్‌: ఉత్త‌రాఖండ్‌లోని చార్‌ధామ్ యాత్ర మార్గంలో కొత్తగా భారీ ట‌న్నెల్‌ను నిర్మించారు. రిషికేశ్‌-ధ‌రాసు హైవేపై ఉన్న చంబా ప‌ట్ట‌ణం వ‌ద్ద ఈ ట‌న్నెల్ నిర్మాణం సాగింది. బోర్డ‌ర్ రోడ్స్ ఆర్గ‌నైజేష‌న్‌(బీఆర్‌వో) 440 మీట‌ర్ల ట‌న్నెల్‌ను నిర్మించింది. ఈ నిర్మాణం ప‌ట్ల కేంద్ర రోడ్డు ర‌వాణాశాఖ మంత్రి నితిన్ గ‌డ్క‌రీ హ‌ర్షం వ్య‌క్తం చేశారు. త‌న ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్ ద్వారా ఆయ‌న స్పందించారు. విజ‌య‌వంతంగా చంబా ప‌ట్ట‌ణం కింద 440 మీట‌ర్ల పొడువైన ట‌న్నెల్‌ను తొవ్వినట్లు తెలిపారు. టన్నెల్ నిర్మించిన బీఆర్‌వో టీమ్‌కు మంత్రి కంగ్రాట్స్ చెప్పారు. ఈ ట‌న్నెల్ వ‌ల్ల చార్‌థామ్ యాత్ర‌కు వ‌చ్చే ప్ర‌యాణికుల ట్రాఫిక్ నియంత్ర‌ణ సులువుకానున్న‌ది. ట‌న్నెల్‌తో పాటు ఆరు కిలోమీటర్ల రోడ్డు మార్గం కోసం 88 కోట్లు ఖ‌ర్చు అయ్యింది.



Happy to announce that our Border Roads Organisation (BRO) team has made a major breakthrough in Chardham Project. They have successfully dug up 440 m long Tunnel below the busy Chamba town on Rishikesh-Dharasu road Highway(NH 94). #PragatiKaHighway pic.twitter.com/uUtkylpYft