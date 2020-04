కోల్‌కతా : లాక్‌డౌన్‌ వేళ.. ఓ నూతన జంట మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు. తమ పెళ్లిని నిరాడంబరంగా జరుపుకొని.. నిరుపేదల ఆకలి తీర్చేందుకు రూ. 31 వేలు విరాళమిచ్చారు. పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని కరగ్‌పూర్‌కు చెందిన ఫాస్ట్‌ ఫుడ్‌ నిర్వాహకుడు సౌరవ్‌ కర్మాకర్‌కు స్వాతి అనే యువతితో ఈ నెల 16న వివాహమైంది. లాక్‌డౌన్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘించకుండా వివాహన్ని జరిపించారు.

ఈ పెళ్లికి కేవలం ఇరు కుటుంబాల సభ్యులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. వివాహ వేడుకకు హాజరైన పురోహితుడితో పాటు అందరూ మాస్కులు ధరించి, భౌతిక దూరాన్ని పాటించారు. అయితే వీరి పెళ్లి మార్చి 13వ తేదీనే జరగాల్సి ఉండే. కానీ సౌరవ్‌ తల్లి అనారోగ్యానికి గురికావడంతో.. ఏప్రిల్‌ 16కు పెళ్లిని వాయిదా వేశారు. మొత్తానికి వీరి పెళ్లి ఏప్రిల్‌ 16నే జరిగింది. ఒక వేళ పెళ్లిని అట్టహాసంగా నిర్వహిస్తే.. డిన్నర్‌ చేయాల్సి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు డిన్నర్‌ నిర్వహించలేదు. డిన్నర్‌కు అయ్యే ఖర్చును నిరుపేదల ఆకలి తీర్చేందుకు విరాళంగా ఇస్తున్నానని పెళ్లి కుమారుడు సౌరవ్‌ పేర్కొన్నాడు. ఈ మేరకు రూ. 31 వేలకు స్థానిక అధికారులకు సౌరవ్‌ అందజేశారు. పెళ్లి సందర్భంగా ఓ మంచి పని చేసిన సౌరవ్‌ దంపతులపై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.



