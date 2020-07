హైద‌రాబాద్: ఫ్రాన్స్ నుంచి బ‌య‌లుదేరిన అయిదు రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కాసేప‌టి క్రితం అంబాలా ఎయిర్‌బేస్‌లో సుర‌క్షితంగా ల్యాండ్ అయ్యాయి. దాదాపు ఏడు వేల కిలోమీట‌ర్ల దూరం ప్ర‌యాణించిన రాఫెల్ విమానాల‌కు భార‌త గ‌గ‌న‌త‌లంలో ఘ‌న‌స్వాగ‌తం ల‌భించింది. అంబాలా ఎయిర్‌బేస్‌లో విమానాలు ల్యాండ్ అయిన త‌ర్వాత ర‌క్ష‌ణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ ట్వీట్ చేశారు. రాఫెల్ విమానాలు ల్యాండైన క్ష‌ణం.. భార‌త సైనిక చ‌రిత్ర‌లో కొత్త శ‌కం మొద‌లైన‌ట్లు తెలిపారు. బ‌హుళ సామ‌ర్థ్యాలు క‌లిగిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు భార‌త వాయుసేన‌ను బ‌లోపేతం చేస్తాయ‌న్నారు. రాఫెల్ విమానాలు అంబాలాలో దిగిన వీడియోను రాజ్‌నాథ్ పోస్టు చేశారు.



The Birds have landed safely in Ambala.



The touch down of Rafale combat aircrafts in India marks the beginning of a new era in our Military History.



These multirole aircrafts will revolutionise the capabilities of the @IAF_MCC. pic.twitter.com/yH2tBMBvQk