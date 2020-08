హైద‌రాబాద్ : కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయ‌క‌త్వ మార్పులు జ‌ర‌గాలంటూ 23 మంది సీనియ‌ర్ నేత‌లు రాసిన లేఖ‌ను రాహుల్ గాంధీ త‌ప్పుప‌ట్టారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ఇవాళ సీడబ్ల్యూసీ వ‌ర్చువ‌ల్ స‌మావేశం జ‌రిగింది. ఆ స‌మావేశంలో త‌న ప‌ద‌వి నుంచి త‌ప్పుకునేందుకు సోనియా ఆస‌క్తిగా ఉన్న‌ట్లు ఆమె రాసిన లేఖ‌ను సీనియ‌ర్ నేతే వేణుగోపాల్ చ‌దివి వినిపించారు. అయితే ధిక్కార స్వ‌రం వినిపించిన కొంద‌రు సీనియ‌ర్ నేత‌ల‌పై రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమ‌ర్శ‌లు చేశారు. ఆ వ్యాఖ్య‌ల‌ను సీనియ‌ర్ నేత క‌పిల్ సిబ‌ల్ త‌ప్పుప‌ట్టారు. తానెన్న‌డూ బీజేపీకి అనుకూలంగా మాట్లాడ‌లేద‌ని త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో తెలిపారు. గ‌త 30 ఏళ్ల‌లో తాను ఎప్పుడూ బీజేపీకి అనుకూలంగా కామెంట్ చేయ‌లేద‌న్నారు. బీజేపీతో జ‌త‌క‌ట్టినట్లు అన్యాయంగా ఆరోపిస్తున్నార‌ని క‌పిల్ సిబ‌ల్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ త‌ర‌పున రాజ‌స్థాన్ హైకోర్టులో పోరాడ‌టం బీజేపీతో జ‌త‌క‌ట్టిన‌ట్లేనా అని సిబ‌ల్ ప్ర‌శ్నించారు. బీజేపీని కూల్చేందుకు మ‌ణిపూర్‌లో కాంగ్రెస్ పార్టీ డిఫెండ్ చేయ‌డం త‌ప్పా అని అన్నారు.



Rahul Gandhi says “ we are colluding with BJP “



Succeeded in Rajasthan High Court defending the Congress Party



Defending party in Manipur to bring down BJP Govt.



Last 30 years have never made a statement in favour of BJP on any issue



Yet “ we are colluding with the BJP “!