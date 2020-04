హైద‌రాబాద్: క్లోరోక్విన్ మాత్ర‌ల‌ను పంపిన భార‌త్‌కు ఇజ్రాయిల్ ప్ర‌ధాని బెంజిమ‌న్ నెతాన్య‌హూ థ్యాంక్స్ చెప్పారు. హైడ్రాక్సీక్లోరోక్విన్ మాత్రలు కావాలంటూ అమెరికాతో పాటు ప‌లు ప్ర‌పంచ‌దేశాలు భార‌త్‌ను అభ్య‌ర్థించిన విష‌యం తెలిసిందే. అమెరికా కోరిన‌ట్లే ఆ దేశానికి ఇండియా ఈ మాత్ర‌ల‌ను పంపించింది. నోవెల్ క‌రోనా వైర‌స్ క‌ట్ట‌డిలో హైడ్రాక్సీక్లోరోక్విన్ పాత్ర కీల‌కంగా ఉన్న‌ట్లు ఫ్రెంచ్ డాక్ట‌ర్ రౌల్ట్ వెల్ల‌డించారు. ఆ త‌ర్వాత ఆ మాత్ర‌కు డిమాండ్ పెరిగింది. క్లోరోక్విన్ పంపిన నా స్నేహితుడు మోదీకి థ్యాంక్స్‌.. ఇజ్రాయిల్ ప్ర‌జ‌లు మీకు ధ‌న్య‌వాదాలు తెలుపుతున్న‌ట్లు నెతాన్య‌హూ ట్వీట్‌లో తెలిపారు.

Thank you, my dear friend @narendramodi, Prime Minister of India, for sending Chloroquine to Israel.



All the citizens of Israel thank you! ???????????????? pic.twitter.com/HdASKYzcK4